القابضة للمياه: خطة استباقية لمواجهة «سيول الشتاء» بمدن القناة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، وضع خطة استباقية استعدادا لفصل الشتاء، وذلك بهدف مواجهة السيول والأمطار، من خلال تطهير بالوعات الصرف الصحى والشنايش، مع نشر المعدات، طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة

وأشار عصمت في بيان، إلى جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، مؤكداً أن شركة محافظات القناة بدأت بالفعل الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها: تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحى.

دراسة إنشاء شنايش جديدة

ولفت إلى البدء فى تطهير كافة الشنايش، وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، ودراسة إنشاء شنايش جديدة فى بعض الأماكن غير المدعومة بها، وذلك بالتنسيق مع محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، لتكون جاهزة فى أى وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة.

مراجعة وصيانة سيارات الكسح لشفط المياه

وتابع: «أنه تم مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن مراجعة وصيانة سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق أوالأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول».

وأوضح، أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.