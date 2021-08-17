تخصيص جميع سيارات نقل «مياه الشرب» لمواجهة نقص الخدمة بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تخصيص جميع السيارات الناقلة لمياه الشرب التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، وتشغيلها بحمولاتها المختلفة بدءاً من 4 أطنان حتى 30 طنا، والدفع بعدد من سيارات المياه الإضافية بالتنسيق مع عدد من شركات المحافظات لسد العجز عند الحاجة، والتشديد على تسهيل إجراءات قطع إيصالات الحصول على حمولة سيارة مياه أمام المواطنين تيسيرا عليهم، وتفعيل عمل المنافذ أيام العطلات الرسمية بالإضافة إلى مد العمل بفترات مسائية للتسهيل على المواطنين وأماكن شحن الكروت مسبوق الدفع حتى العاشرة مساءا كما تم تنظيم العمل بمحطة تعبئة مياه مطروح «غراب المياه» في منطقة الريفية وزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل المياه بالغراب للحد من تكدس المواطنين وتوزيع السيارات طبقا لعدد الإيصالات بكل غراب وتوزيعها جغرافيا، بالإضافة إلى تشغيل غراب الجامعة بسملا وتحويل جميع سيارات النقل الكبيرة للتحميل من الغراب للتقليل من تكدس غراب الكيلو 8.

متابعة لكميات ضح مياه الشرب بالمناطق السكنية بمطروح

وقال محافظ مطروح، أمس الإثنين، إن هناك متابعة من أعمال اللجنة المشكلة للمتابعة اليومية والاطمئنان على ضخ مياه الشرب والمرور على الأحياء والمناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح للتأكد من وصول المياه إليها وفق الجدول المخطط زمنيا من شركة المياه والاطمئنان على وصول المياه للمواطنين وتحديد أي معوقات ووضع الحل الأمثل لتلافيها.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة باشرت أعمالها على الفور مع زيادة كميات المياه الواردة لمدينة مرسى مطروح وتكثيف وتنفيذ حملات إزالة التعديات على الترعة والخطوط الناقلة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة المدنية ورؤساء مجالس المدن بواقع 4 حملات اسبوعيا.

محافظ مطروح: نطمئن على وصول المياه للمواطنين

وأكد محافظ مطروح استمرار أعمال اللجنة للاطمئنان على وصول المياه للمواطنين، وبحث كل شكاوى المواطنين والتيسير عليهم مع تخصيص الخط الساخن 125 على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها.