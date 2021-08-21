قبل إقرارها.. «س وج» عن مخالفات وعقوبات «شريحة 1» بقانون المرور الجديد

لا يزال مشروع قانون المرور الجديد الذي لم يتمّ إقراره حتى اللحظة، من القوانين التي ينتظر صدورها أصحاب ومستقلي السيارات، حيث يواجه القانون الجديد العديد من المشكلات المرورية متضمنًا مواد رادعة للتصدى لمرتكبي المخالفات المرورية، حيث يمثل قانون المرور الجديد الضوابط والشروط للقيادة وترخيص السيارات، وغيرها من المواد الواردة في قانون المرور الجديد، ومن بين تلك المواد في القانون، المادة «76» وهي الخاصة بالشريحة الأولى والتي بسببها يتم تحصيل غرامات على أصحاب السيارات ومستقليها، وتستعرض «الوطن»، كل ما هو متعلق بشأن الشريحة الأولى وذلك من خلال، أسئلة «س وج» في السطور التالية.

س: ما هب الشريحة الأولى من قانون المرور الجديد؟

ج - لقد أقرّ قانون المرور الجديد في مادته 76، الخاصة بالشريحة الأولى من القانون بخصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها.

س: وما قيمة الغرامة الخاصة بالشريحة الأولى؟

ج- نصت المادة 76 أنّ الغرامة المتعلقة بالشريحة الأولى لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

س: ما هي المخالفات التي تنطبق عليها الشريحة الأولى؟

ج- يمكن تقسم المخالفات للأتي وفقًا لنص مادة القانون للآتي:

- عدم اتباع قواعد وآداب المرور بالقانون ولائحته التنفيذية.

-عدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية

-القيادة دون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة

- ترك المركبة في الطريق ومحركها دون داع.

- إلقاء فضلات ومخلفات قمامة من المركبة.

- تعطيل المركبة في الطريق بسبب عدم توافر الوقود الكافي للرحلة.

- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء المقررة أو عدم صلاحيتها، أو وجودها في غير متناول قائد المركبة والركاب

س: ماذا بشأن المركبات العامة في الشريحة الأولى؟

ج- هناك بعض المخالفات الواردة في المادة 76 بقانون المرور الجديد، مرتبطة بالمركبة العامة ويمكن توضيحها في الأتي وفقًا للمادة بقانون المرور الجديد:

- عدم حمل رخصة القيادة أو التسيير فى أثناء القيادة.

- عدم الإعلان عن تعريفة الركوب بصورة واضحة خارج وداخل مركبات نقل الركاب بالأجر.

- التدخين داخل مركبات النقل الجماعى للركاب.

- عدم الالتزام باللون المقرر لطلاء مركبات نقل الركاب بالأجر.

- عدم كتابة البيانات الواجبة على مركبات النقل ونقل الركاب بالأجر.

- فتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجرة لتحميل أو إنزال الركاب بالطريق.

- تعطيل حركة المرور أو تعريض سلامة مستخدميه للخطر.