تعرّف على أكبر معمرة مصرية في أستراليا: عندها 19 من أحفاد الأحفاد (صور)

احتفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسيدة أديل أنطونيوس، أكبر معمرة مصرية تعيش في أستراليا منذ نحو أربعة عقود من الزمن، والتي بلغت أمس الجمعة، الموافق 20 أغسطس 2021، عامها الـ100.

من هي أديل أنطونيوس؟

وقدمت بتلك المناسبة إيبارشية ملبورن وتوابعها للأقباط الأرثوذكس في أستراليا التهنئة لـ«أنطونيوس»، بمناسبة عيد ميلادها المئوي، وذلك في بيان رسمي.

وأشارت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التابعة لها أديل أنطونيوس، أن المعمرة المصرية من مواليد مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ووُلدت في 20 أغسطس 1921، وهي زوجة المرحوم كرم أنطونيوس.

وأوضحت الكنيسة أن السيدة أديل أنطونيوس لديها 6 أبناء، و14 حفيدًا، و19 من أحفاد الأحفاد.

أكبر معمرة في الكنيسة القبطية

ودعت إيبارشية ملبورن الأقباط الأرثوذكس للصلاة من أجل تلك السيدة أن يحفظها الله لسنين عديدة سالمة، وأرفقت الإيبارشية مع بيان التهنئة صورًا خاصة لأكبر معمرة مصرية في أستراليا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي تفاعل معها العديد من الأقباط في مصر وأستراليا حيث موطنها الحالي.

وأديل أنطونيوس سبق أن التقت بالبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته إلى أستراليا، كما أنها كانت تابعة لذات الإيبارشية التي كان يخدمها البابا تواضروس قبل أن يجلس على الكرسي البابوي في 2012 بجوار الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وتميزت أديل أنطونيوس أكبر معمرة مصرية بأستراليا بالحرص على المشاركة الوطنية رغم هجرتها لأستراليا، حيث كانت تحرص على المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية.

يُذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تولي اهتمامًا خاصة بخدمة المسنين وكبار السن، ولها لجنة خاصة برعايتهم داخل المجمع المقدس أعلى هيئة كنسية، وذلك في إطار الدور الخدمي والاجتماعي للكنيسة الذي تقدمه للأقباط.