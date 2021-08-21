الكنيسة تنظم أول ملتقى للشباب القبطي على غرار منتديات الشباب غدا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنظيم الملتقى الأول للشباب القبطي، غدا الأحد، ولمدة 8 أيام، بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على غرار منتديات الشباب التي تقيمها الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«التمتع بالجذور» في ملتقى لوجوس للشباب

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن الملتقى هو الأول للشباب القبطي من إيبارشيات الداخل، بعد أن تم تنظيم أول ملتقى للشباب القبطي بالخارج من قبل.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أن هذا الملتقى الذي يحمل عنوان «التمتع بالجذور»، سيشارك فيه مئتان من الشباب القبطي يمثلون كل إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، على مدار ثمانية أيام، ويعقد في ضيافة وبرعاية البابا تواضروس الثاني، كل عامين بهدف تشجيع الشباب المتميز من كل إيبارشيات الكرازة المرقسية من داخل مصر ويتم اختيارهم بمعرفة أساقفة الإيبارشيات.

البابا يروج لأول ملتقى للشباب القبطي

ويتزامن انطلاق الملتقى مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بما يعرف بـ«عيد صعود العذراء» بعد اختتام صوم العذراء الذي استمر لمدة 15 يوما.

وبثت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقطع فيديو دعائي للملتقى على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال البابا تواضروس الثاني، في المقطع: «ملتقى لوجوس للشباب في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، سيحضره شبابنا في كنائسنا وإيبارشيتنا على طول الوادي في الصعيد وفي وجه بحري وفي سيناء، ومن القاهرة والإسكندرية، وبنحاول أن نتمتع في هذا اللقاء بالجذور بالنسبة لشبابنا في مصر وخارجها، وأن يكون هناك ارتباط قوي مع البذرة التي وضعها القديس مارمرقس على أرض مدينة الإسكندرية»، مشيرا إلى أن ملتقى لوجوس للشباب على مدى 8 أيام سيشارك 200 شاب وفتاة في برنامج شامل ومركز وممتلئ بالمفاجآت الجميلة.

واحتوى المقطع على كلمات لمنظمي الملتقى من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والعلمانيين، فقال القس مينا فوكية: «8 أيام هتفضل فاكرهم طول عمرك»، وقال الدكتور مينا رمسيس: «برنامج منظم ودقيق ومبتكر»، وأشارت الدكتور نرمين سليمان إلى أن الملتقى يحتوي على إقامة متميزة ومفاجآت كثيرة.