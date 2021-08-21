أسعار الفائدة في البريد تجذب 210 مليار من «البسطاء»

تعتبر أسعار الفائدة في البريد المصري، الأعلى بين باقي المعاملات المصرفية البنكية سواء الشهادات أو الودائع أو حسابات التوفير، حيث تم تحديد سعر الفائدة في البريد المصري، بحيث يكون 7%، وبناء على هذه النسبة يستطيع العميل السحب والإيداع، حيث أقرت هيئة البريد سعر الفائدة بعد تخفيضها من نسبة 7.75%، لتصبح 7%.

وبينما يتيح البريد سعر فائدة 7% تصرف نهاية العام المالي على حسابات توفير البريد، يبقى هذا السعر أعلى من سعر الفائدة على حسابات التوفير في البنوك والتي تتراوح بين 3.5 و5.25%، علاوةً على أنه يتم تقسيم سعر الفائدة على الحسابات وفقاً لحجم المبلغ المودع، فيرتفع سعر الفائدة وصولاً لـ7.5% في بعض البنوك على المبالغ أكثر من 5 ملايين جنيه.

4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية

وتمتلك الهيئة القومية للبريد ما يقرب من 4000 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وبذلك تكون مكاتب البريد هي البديل الأقرب للبسطاء ممن لا يتعاملون مع القطاع المصرفي، حيث تمكن البريد من جمع 210 مليارات جنيه من أموال البسطاء التي غالبا ما يتم إدخارها في منازلهم دون التعامل مع البنوك.

ودائع العملاء بالهيئة تجاوزت 210 مليار جنيه

وبحسب مصادر بريدية لـ«الوطن» فإن سعر الفائدة في البريد المصري، يعد جاذبا لرؤوس الأموال، مشيرة إلى إن إجمالي ودائع العملاء بالهيئة تجاوزت 210 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي حسابات التوفير 170 مليار جنيه حتى مارس الماضي.

البريد واجهة المواطن للحصول على الخدمات الحكومية

وتابعت المصادر: «أن مكاتب البريد أصبحت واجهة المواطن للحصول على كل الخدمات الحكومية، مع تقديمها أيضا سعر الفائدة في البريد المصري بشكل تنافسي، بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها لذا وضعت الهيئة القومية للبريد خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة عدد المنافذ والانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حتى يحصل كل مواطن على الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر.

يشار إلى أن هيئة البريد تقدم عددا من الخدمات التى من بينها: خدمة الدفع الإلكتروني وهي إحدى الخدمات التي تتيح للمواطنين إجراء معاملات مالية من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا خدمات الأعمال الإلكترونية، حيث ربطت بين أكثر من 100 مكتب بريد خلال 24 ساعة يوميًا، بالاضافة إلى خدمات الأحوال المدنية، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، حيث يقدم البريد المصري للمواطنين إمكانية طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية «بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - قسيمة طلاق - شهادة وفاة - قيد عائلي» من خلال مكاتب البريد، وذلك للتيسير على المواطنين.