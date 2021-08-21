إصابة شاب في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أصيب شاب بطلق ناري، في مشاجرة نشبت بين عائلتين؛ لخلافات مالية بقرية المعابدة الغربية التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى المركزي لتلقى العلاج اللازم.

مشاجرة بالأسلحة النارية

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط ،إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية المعابدة الغربية، دائرة المركز، ووقوع مصاب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة إسعاف، وجرى السيطرة على المشاجرة ووقف إطلاق النار.

سبب المشاجرة بين العائلتين

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، أن المشاجرة نشبت بين عائلتي «المغايتة والشوافع»، بسبب خلافات مالية بينهما، ما أسفر عن إصابة «مهران سيد فوزي شافع»، 20 سنة.

ونُقل المصاب إلى مستشفى أبنوب المركزي، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.