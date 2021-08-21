«الداخلية» في 24 ساعة.. ضبط 164 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألف حكم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وخلال السطور التالية نستعرض نتائج الحملات الأمنية..

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 66 قطعة سلاح ناري، بحوزة 50 متهما.. وذلك على النحو التالى:

10 بنادق آلية.

11 بندقية خرطوش.

طبنجة.

44 فردا محليا.

62 طلقة مختلفة الأعيرة.

10 خزائن متنوعة.

186 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام..

تنفيذ 51566 حكما قضائيا متنوعا.. وذلك على النحو التالي:

205 أحكام جنايئة.

16845 حكم حبس جزئي.

3411 حكم حبس مستأنف.

23096 حكم غرامة.

8009 مخالفات.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 11 متهما، ارتكبوا 13 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط 164 قضية مخدرات، بإجمالي 174 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (8٫565 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (5٫160 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1٫957 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1٫450 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1٫051كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (858 جراما).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (610 جرامات).

كيمة من مخدر الفودو وزنت (30 جراما).

كمية من مخدر آيس وزنت (9 جرامات).

( 6889) قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين:

ضبط (14) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط (11) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:

ضبط (338) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (23631) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين:

فحص (34) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.