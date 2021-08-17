حكاية جريمة.. «سقط في الثانوية» فقتل شقيقته: قالتله يا فاشل

جثة زرقاء باردة انقطعت عنها الأنفاس ترقد فوق أحد الأسرة داخل إحدى المنازل بشارع المحطة بمحافظة الجيزة، بينما كانت محتويات الغرفة مبعثرة فيما يوحي بأن الضحية التي لقيت مصرعها كانت في حالة مقاومة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعدما فوجئت بشقيقها الأكبر الطالب في الثانوية العامة يقوم بلف ملائة السرير حول عنقها قاصدا إزهاق روحها بسبب معايرتها له برسوبه في امتحانات الثانوية العامة، إذ أقدم المتهم على التخلص من شقيقته بعدما ضاق ذراعًا من معايرتها.

«يا فاشل».. جملة تسببت في مقتل طفلة على يد شقيقها

تعود تفاصيل الجريمة التي وقعت أحداثها قبل عامين وتحديدًا في شهر أكتوبر عام 2019، بعدما ظهرت نتيجة المتهم ويدعى «زياد»، 17 عاما، وتبيّن رسوبه في الثانوية العامة ليصبح مادّة للسخرية والتنمر من قبل شقيقته الصغرى «نوران»، 14 عاما، التي داومت على نعته بالفاشل وعايرته بالرسوب كلما صادفت ورأته أو تحدثت إليه، ليقوم المتهم بنهيها عن الأمر إلاّ أنّها لم تستجب ذلك واستمرت في معاملته بالطريقة التي سببت له غضبًا شديدًا.

خطة الجريمة

لم يطق الطالب المتهم التعامل مع شقيقته أو تجاهل الأمر، لتختمر في عقله فكرة التخلص منها بقتلها، وقام بتجهيز أداة القتل بإحضار ملائة سرير وما إن ظفر بها حتى قام بإحكام ربطها على عنقها ولم يرق قلبه لاستغاثتها المتكررة وحركة أطرافها العشوائية محاولة الفرار من قبضته، وعقب دقائق قليلة سكنت حركة الطفلة إلى الأبد ليقوم الشقيق المتهم بفك ربطة الملائمة ووضع جثة الضحية فوق السرير قبل أن تقوم قوات الأمن بالقبض عليه بتهمة القتل العمد.

إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تلقت بلاغا بوجود جثة طفلة داخل منزل بشارع المحطة بالمحافظة، وعقب انتقال قوة من فريق البحث والتحري، كشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث أنّ المجني عليها لقيت مصرعها خنقًا على يد شقيقها بسبب نعتها المستمر له بـ«الفاشل» فقرر إنهاء حياتها.

وتمت إحالة الطالب إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد إدانته بتهمة القتل العمد.