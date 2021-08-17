وزير التعليم: «استمرارنا على النظام القديم جريمة.. ومتشكرونيش دلوقتي»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاستمرار على نظام التعليم القديم كان جريمة، «العالم كله بيتطور، كنا بنفرح بأرقام ومجاميع لا تعبر عن تعليم حقيقي، وصعب الناس تقتنع بهذا الأمر، وكثير من أولياء الأمور شايفين ولادهم متفوقين في ضوء النمر والدرجات التي حصلوا عليها قبل ذلك، لكن بنقولهم نظام التعليم اختلف، أسلوب التعليم تغير، بنقول للناس يفكروا يتعلموا ازاي، أعتقد ده إنجاز كبير».

ممكن طلاب الثانوية يُشكروني بعد أربع سنوات

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هذا الإنجاز الكبير لا يريد شُكر عليه اليوم، « يمكن محدش يشكرني دلوقتي أو النهاردة، بس يمكن يشكروني بعد 3 أو أربع سنوات»، موضحًا أنه كان هناك محاولات جادة لإعادة تطوير التعليم ونجحت بالفعل، لكن كان يتمنى أن تمر هذه المحاولات بهدوء.

سمعنا قدر من الصراخ والخناق لا يخدم أي طرف

وتابع وزير التربية والتعليم، «إحنا سمعنا قدر كبير من الصراخ والخناق لا يخدم أي طرف، بس في نفس الوقت شايف الحالة كلها إيجابية، المهم نعرف يعني إيه تعليم، ويعني إيه تعلم، ويعني إيه فهم، وبنعمل إيه عشان نوصل لإيه، كان لازم هذا الأمر يُطرح من زمان، بنعمل استثمار في التعليم، وده أول شيء لينا، بس لازم التركيز على الثانوية العامة، لكن في الوقت ذاته بدأنا نبني التعليم من تحت».