بعد ارتفاعها بالسوق.. تعرَّف على مواصفات وأسعار «سيات تاراكو»

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» في السوق المصرية، خلال الأيام الماضية، ارتفاع أسعار فئات طراز «سيات تاراكو» بقيمة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، فيما أكد عدد من الموزعين للسيارة في السوق، ارتفاع أسعار فئات طراز «تاراكو» بقيمة تراوحت من 30 ألفا و40 ألف جنيه، تحت مسمى «الأوفر برايس» بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض من السيارة في السوق.

وترصد السطور التالية قائمة أسعار ومواصفات طراز «سيات تاراكو»، والمنافسين لها في الفئة السعرية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، بالسوق المحلية موديل 2021.

سيات تاراكو

تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 570 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 625 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 675 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 715 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 9.4 ثانية.

سكودا كودياك

- تتوافر السيارة بـ6 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 560 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 605 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 685 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 730 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 765 ألف جنيه.

الفئة السادسة بسعر 780 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 9.9 ثانية.

بيجو 5008

- تتوافر السيارة بـ6 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 565 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 610 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 685 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 695 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 735 ألف جنيه.

الفئة السادسة بسعر 745 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كيلومتر/ ساعة في غضون 9.2 ثانية.