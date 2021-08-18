قائمة أسعار سيارات «سيات» الجديدة في مصر

شهد سوق السيارات المحلي، العديد من الزيادات السعرية من الوكلاء المحليين للعلامات التجارية لسيارات الملاكي، أو من الموزعين المعتمدين، بسبب زيادة الطلب، ونقص المعروض على بعض الطرز المتاحة بالسوق، خلال الشهور القليلة الماضية.

وخلال السطور التالية، نرصد لقائمة أسعار وتجهيزات عدة طرز مختلفة للعلامة التجارية «سيات»، بعد زيادات سعرية وصلت إلى 10 آلاف جنيه، وذلك حسب المعلن من الوكيل المحلي «كيان إيجيبت».

سيات أتيكا موديل 2021

- ارتفعت أسعار السيارة في السوق المحلي بزيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

- تتوافر بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 445 ألف جنيه، والثانية بسعر 495 ألف جنيه، والثالثة بسعر 560 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 570 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1400 سي سي تربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

سيات أبيزا موديل 2021

- ارتفعت أسعار السيارة في السوق المحلي بزيادة وصلت إلى 5 آلاف جنيه، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك.

- تتوافر بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 275 ألف جنيه، والثانية بسعر 340 ألف جنيه، والثالثة بسعر 355 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

سيات أرونا موديل 2021

- ارتفعت أسعار السيارة في السوق المحلي بزيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

- تتوافر بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 315 ألف جنيه، والثانية بسعر 355 ألف جنيه، والثالثة بسعر 375 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي ، وينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

سيات تاراكو موديل 2021

- ارتفعت أسعار السيارة في السوق المحلي بزيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

- تتوافر بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 545 ألف جنيه، والثانية بسعر 595 ألف جنيه، والثالثة بسعر 645 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 675 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1400 سي سي تربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.