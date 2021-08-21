سيارة ميكروباص تقتحم كورنيش بحر مويس بالزقازيق (صور)

اقتحم سائق ميكروباص «سرفيس» سور كورنيش بحر مويس بطريق «الصاغة - الجامعة» ناحية كوبري العبور بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

انحراف ميكروباص واقتحام كورنيش بحر مويس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور أظهرت جانبًا من وقوع الحادث، حيث تبين اقتحام السائق لكورنيش البحر، وتوقفت مقدمة السيارة على جسر البحر دون سقوطها، فيما تدخلت الجهات المعنية لسحب السيارة.

الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات

وأكد مصدر بمديرية أمن الشرقية، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، وأنه وقع بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثار الحادث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد البعض أن الحادث ربما كان يؤدي لإصابات وحالات وفاة إذا سقط الميكروباص في بحر مويس.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإحكام الرقابة على سيارات الأجرة، وإجراء فحوصات المخدرات بشكل دوري للسائقين، حفاظًا على أرواح المواطنين الذين يستقلون سيارات الأجرة يوميًا أكثر من مرة.

وأضاف آخر: «اللي صعبان عليا الناس اللي كانت راكبة معاه، الموقف صعب بجد، ربنا يكون فى عونهم.، وتابع آخر «ربنا يستر على الجميع، يجب التحقيق لمعرفة السبب وتحليل مخدرات للسائق، ربما عطل فني بالسيارة، أما لو كان تعاطي مخدرات فيجب أن يكون عبرة لغيره حماية لجميع الركاب».