وزير الأوقاف في الشرقية: جبر الخواطر وسيلة إلى الجنة

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاة الجمعة بمسجد عباد الرحمن، بقرية العراقي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد.

جبر الخواطر

ألقي خطبة الجمعة وزير الأوقاف بعنوان «جبر الخواطر وأثره علي الفرد والمجتمع »، ليؤكد أن جبر الخواطر خلق رفيع يرفع العبد عند خالقه ووسيلة إلى جنة الخلد، لافتا إلى أنه من أعظم جبر الخواطر جبر خاطر المحتاجين والضعفاء، مطالبا الجميع بالتحلي بالخلق الحسن والتمسك بقيم الإسلام السمحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور محمد حامد وكيل المديرية، والأستاذ وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة أبوحماد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي القرية، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف، بالتزام المصلين بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد بينهم.

وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء القرية بمناسبة افتتاح المسجد وتهيئته ، لاستقبال المصلين وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمحة.

توزيع 3 أطنان لحوم

وعلي جانب آخر، قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتوزيع 3 أطنان لحوم أضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق دائرة المحافظة .

وأوضح وزير الأوقاف أنه إيماناً من الوزارة بالتوسع في قاعدة التكافل الاجتماعي ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة لتوفير حياة كريمة لهم تم تزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية لتوفير كافة احتياحات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية والمواد الغذائية وخاصة لحوم الأضاحي لتوزع على الأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة .