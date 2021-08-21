«بيطري الشرقية» يُحصن 39 ألف و860 طائرا ضد مرض إنفلونزا الطيور

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

تحصين الطيور ضد مرض إنفلونزا الطيور

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها، وقامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض إنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

تحصين 39 ألف و860 طائرا

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت خلال شهر يوليه 2021م بتحصين 39 ألف و860 طائرا ضد مرض إنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين التي مرت على 349 منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

ندوات إرشادية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية نظمت 200 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية للتوعية بمرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

الثروة الداجنة والحيوانية

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية، للحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وصحة وسلامة المواطنين، وتكثيف حملات التقصي والتتبع للاكتشاف المبكر لأي بؤرة مرضية والسيطرة عليها بأسرع وقت.