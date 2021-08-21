بالخطوات.. كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة «نيفين القباج»، استعداد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، يمكنك التسجيل للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن، أو من خلال مكتب التأهيل الاجتماعى بنحو.

خطوات استخراج بطاقه الخدمات المتكاملة لذوى الهمم 2021

- في البداية يتم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- ثم يقوم الراغب فى الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم بالدخول علي بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، والتأكد من تسجيل البيانات بدقة، إذ أن تسجيل هذه البيانات يكون مسؤولية قانونية يتوقف عليها قرار الرفض أو القبول للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

- يجب التأكد أيضا من الملفات المرفقة مع البيانات والتأكد من أنها واضحة ومرافقة بشكل سليم.

- تتضمن هذه البيانات «الرقم القومي، الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، العنوان، اختيار المحافظة التابع لها، اختيار مكتب التأهيل، رقم تليفون المنزل الخاص بالمتقدم إذا توفر، كتابة رقم الهاتف المحمول، ويتم اختيار هل يوجد وصي علي المتقدم أم لا، ويقوم المتقدم بملئ خانة عدد أفراد المعاقين بالأسرة».

- بعد الانتهاء من ملئ البيانات الأساسية، تظهر مجموعة أسئلة يجب التأكد من أنك استطعت الإجابة عليها بمنتهي الدقة.

- وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات، يظهر لك رقم الطلب الخاص بك، والذي يجب أن تحتفظ به.

وبعد الانتهاء من التسجيل من قبول طلبك ليس معناه أنه تم الانتهاء للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، وأن هذه الخطوة لدراسة حالتك أولاً، وبعدها يجب عليك استكمال باقي الخطوات التي أشارت لها وزارة التضامن الاجتماعي وهي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، بنحو:

- يمكن الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن.

- في حالة قبول الطلب، يتم حجز موعد من خلال أيقونة الحجز، وبعدها يتم التوجه إلي مكتب التأهيل، الذي قمت باختياره، في الموعد المحدد لك، ويتم إحضار كافة الأوراق والمرفقات المطلوبة ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

يذكر أنه بعد الانتهاء من الخطوات والبيانات يتم تحديد نوع الإعاقة، واذا كنت تستحق الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الهمم، وفق الشروط المحددة يتم التوجه إلي مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له مقدم الطلب، ويتم استلامها من أحد مكاتب البريد أو يتم توصيلها لمنزل مقدم الطلب.