سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 22-8-2021 بالبنوك

تمكنت أسعار الدولار اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس الجاري، أن تسجل استقرارا في كل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ومن منطلق اهتمام المواطنون بمتابعة سعر الدولار في مختلف البنوك، تقدم «الوطن» سعر الدولار وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأحد، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفقا للموقع الرسمي لبنك الإسكندرية، فإن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، سجل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

أما في بنك عودة ، فشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم ليسجل نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي فسجل نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم، ليسجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع اليوم الخميس.

سعر الدولار في بنك مصر

وجاء سعر الدولار في بنك مصر اليوم، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وأخيرا واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

كما سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينا وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأحد 22 أغسطس على النحو التالي:

شهد سعر صرف اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع، و 18.26 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، و18.22 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.24 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل لنحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.