استقرار سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك.. 15.67 جنيها «الأعلى للشراء»

واصل سعر الدولار استقراره اليوم الخميس 19 أغسطس، مقابل الجنيه، في كافة البنوك وشركات الصرافة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، فيما قال سيد النواوى نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن استقرار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال الأسبوعين الماضين ساهم فى هدوء الأسواق.

وأضاف نائب رئيس شعبة المستوردين فى تصريح لـ«الوطن»: أن استقرار الدولار مقابل الجنيه انعكس إيجابيا على بعض السلع وحافظ على عدم حدوث قفزات لعدد كبير من السلع والمنتجات قائلا: «هناك وفرة فى المعروض من الدولار فى البنوك وشركات الصرافة لتدبير العمليات الاستيرادية».

أعلى سعر للدولار:

وسجّل بنكا «مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي»، اليوم الخميس 19 أغسطس، أعلى سعر لبيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصرى، حيث سجل الدولار 15.75 جنيه للبيع في مقابل 15.67 للشراء.

أقل سعر للدولار

و سجّل بنكا «مصر، الأهلي المصري،» أقل سعر للدولار اليوم، ليباع بـ15.73 مقابل 15.63 جنيه للشراء.

وبيع الدولار مقابل الجنيه، اليوم الخميس 19 اغسطس في بنوك «المصري لتنمية الصادرات، دبى الوطني»، بسعر15.75 جنيه، في مقابل 15.66 جنيه للشراء.

وسجل الدولار مقابل الجنيه في «كريدى أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، المصرف الخليجي، مصر إيران للتنمية، السويس، المصرف المتحد، عودة»، بسعر 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

أعلى سعر لشراء اليورو:

سجّل اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 19 أغسطس، أعلى سعر للشراء بنحو 18.37 جنيه في بنك «المصرى لتنمية الصادرات».

سعر الجنيه مقابل الإستراليني:

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل الإسترليني، اليوم أعلى سعر للشراء بنحو 21.55 جنيه في بنك « المصرى لتنمية الصادرات ».

أسعار العملات العربية:

فيما سجّلت بنوك «مصر، بلوم، المصري الخليجي، الأهلي المصري، عودة، المشرق، التجاري الدولي، الأهلي المتحد»، أعلى سعر لشراء الريال السعودي بـ4.17 جنيه اليوم الخميس 19 اغسطس.

بينما سجّل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أعلى سعر له، في بنوك «مصر، بلوم، الأهلي المصري، عودة، المصري الخليجي، المشرق، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني» سعر 4.26 جنيه.