سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 19-8-2021 بالبنوك

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن أسعار الدولار اليوم والتي تشغل بال الكثير من المواطنين الذين يحرصون على متابعتها بشكل يومي، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» سعر الدولار اليوم الخمس الموافق 19 أغسطس استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم ليسجل نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أما البنك المركزي فسجل سجّل سعر الدولار فيه نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما ثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، ليسجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع اليوم الخميس.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وأعلن بنك الإسكندرية أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، سجل نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

وفي بنك عودة سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وأخيرا سجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

أما عن أسعار العملات العربية والأجنبية، فسجلت هي الأخرى حالة من التباين، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل لنحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أما اليورو فسجّل سعر صرفه في البنك التجاري الدولي، 18.31 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، و18.27 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.