الأرصاد: طقس شديد الحرارة على الجنوب بدءًا من الغد وحتى يوم الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من الأحد، الموافق 22 أغسطس، وحتى الجمعة 27 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أنَّ درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 مئوية على بعض الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها منذ قليل، أنَّ درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 مئوية على جنوب الصعيد، خلال يوم الجمعة، بينما تكون نسبة الرطوبة ما بين 10 إلى 35%، وعلى القاهرة الكبرى تصل درجة الحرارة المحسوسة لـ38 مئوية خلال أيام الأحد والخميس والجمعة، وتكون نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 88%، أما على السواحل الشمالية فتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 35 مئوية خلال يومي الخميس والجمعة، وتسجل الرطوبة ما بين 40 و92%، وعلى جنوب سيناء تصل الحرارة إلى 43 مئوية يومي الخميس والجمعة، وتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 و60%، بينما تصل الحرارة إلى 40 مئوية على شمال الصعيد، يومي الخميس والجمعة، وتسجل الرطوبة ما بين 20 و55%.

طقس شديد الحرارة على الجنوب

وأعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، بدءًا من غدٍ الأحد وحتى الجمعة المقبل، مؤكّدة أنَّه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس معتدل الحرارة رطبًا ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشارت إلى تكوُّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما لفتت إلى وجود نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة في أثناء الليل، حيث يسود طقس معتدل على كل الأنحاء ليلًا.