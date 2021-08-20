الأرصاد: درجات الحرارة في معدلها الطبيعي.. واستمرار الانخفاض الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ هناك انخفاضًا في درجات الحرارة سيستمر على مدار الأسبوع المقبل، حيث عادت إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

طقس أعلى من المعدلات في أول أسبوعين من أغسطس

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «في أول أسبوعين من شهر أغسطس كنا أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا العام من 5 إلى 6 درجات، لكن درجات الحرارة بدأت تنخفض تدريجيًا وعادت إلى معدلاتها الطبيعية، حيث تتراوح السواحل الشمالية ما بين 30 إلى 31 درجة، مقابل 35 و36 درجة للوجه البحري ومحافظة القاهرة، و40 و41 درجة على جنوب البلاد».

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ نسب الرطوبة مازالت مرتفعة وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة المحسوسة بنحو 5 درجات عن الدرجات المقاسة، وهو ما يمكن الشعور به في أثناء ساعات النهار، فمازال الطقس حارًا في فترة الظهيرة، وخاصة تحت أشعة الشمس المباشرة، لكن مع غياب أشعة الشمس يكون هناك تحسن وتلطيف في الإحساس بدرجات الحرارة، بداية من المغرب وحتى الصباح الباكر، مع سرعات أعلى للرياح وهو ما يلطف الإحساس بدرجات الحرارة.

واستكملت أنَّه يقل الإحساس بنسب الرطوبة ويستمر على مدار فترات الليل والصباح الباكر، مع استمرار تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر لكنها لا تؤثر على حركة المرور والسفر، كما أن الرؤية جيدة جدًا على معظم أنحاء الجمهورية.