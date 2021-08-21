درجات الحرارة اليوم السبت 21-8-2021 في مصر.. شبورة خفيفة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، عن توقعات درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 26

بلطيم 33 25

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 36 24

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 24

نخل 35 19

نويبع 39 28

طابا 37 25

كاترين 32 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 26

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 40 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

إدفو 42 27

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 37 27

أبورماد 36 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 43 28

المدينة 45 29

الرياض 42 27

المنامة 39 32

أبو ظبي 41 33

الدوحة 38 32

الكويت 42 29

دمشق 36 19

بيروت 30 26

عمان 32 19

القدس 31 17

غزة 31 23

بغداد 44 26

مسقط 32 28

صنعاء 31 18

الخرطوم 39 28

طرابلس 33 24

تونس 34 23

الجزائر 28 20

الرباط 28 20

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، تكون شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.