وزير الرياضة يكشف تفاصيل تنظيم مصر لبطولة العالم للدراجات اليوم

رفعت وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق والتعاون الكامل مع الاتحاد المصري للدراجات، درجة الاستعداد القصوى لاستضافة بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين2021 ، بمشاركة 41 دولة، لتكون البطولة العالمية والدولية الثامنة التي تقام في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19»، في رسالة للعالم مفادها قدرة الدولة المصرية على تحمل مسؤولية استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الضخمة، بما تمتلكه من منشآت رياضية وإمكانات ضخمة لضمان نجاح مثل هذه الأحداث.

وفي إطار ذلك هذه الاستعدادات، يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة العليا لبطولة العالم للدراجات للناشئين 2021، والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا، للاعلان عن كافة تفاصيل استضافة مصر للحدث الرياضي العالمي الثامن، منذ بداية أزمة كورونا في فبراير 2020 حتى الآن.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن استمرار تنظيم مصر للبطولات والاحداث الرياضية الضخمة، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على توفير وتذليل كافة الصعوبات والإجراءات، أمام هذه الاحداث لتخرج بالشكل الذي يليق باسم ومكانة مصر أمام جميع دول العالم المشاركة، كان له أكبر الأثر في النجاح المبهر الذي حالف تنظيم هذه الأحداث.

«صبحي»: سجل الإنجازات يسمح لمصر بإقامة مزيد من الأحداث الرياضية الضخمة

واضاف «صبحي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرياضة في عهد الرئيس السيسي وعلى مدار 7 سنوات شهدت طفرة غير مسبوقة وهائلة، من حيث الممارسة وتوسيع قاعدة الأنشطة الشبابية والرياضية، فضلًا عن البنية التحتية الرياضية والمنشآت الهائلة على حد سواء، والتي تم تأسيسها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الدولية، وهو ما جعل الدولة المصرية محط أنظار ومقصد اللجنة الاولمبية الدولية، والاتحادات الدولية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية في إسناد البطولات العالمية، لاسيما بعد نجاح أول حدث تبنته مصر بإقامة مونديال العالم لكرة اليد في يناير2021، والذي خرج بنجاح بدد كل المخاوف من تعرض بعثات 32 دولة شاركت في المونديال من إصابات ونقل عدوى فيروس كورونا.

ولفت الى أن المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة الذي ستقام عليه فعاليات البطولة في الفترة من 31 أغسطس الجاري حتى 5 سبتمبر المقبل، يعد أكبر مضمار دولي مصمم على أحدث المعايير الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وتم إنشاؤه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توقف دام أكثر من 25 عامًا في العهود السابقة.

إجراءات احترازية مشددة لضمان خروج بطولة الدراجات بنفس درجة نجاح مونديال اليد 2021

وأكد وزيرالشباب والرياضة، أن نفس الإجراءات الاحترازية المشددة وما تم اتباعه في البطولات السابقة، سيتم تطبيقه وتنفيذه في بطولة العالم للدراجات، من تنفيذ برنامج الفقاعة الطبية، والالتزام بكل المعايير التي تضمن الحفاظ على حياة وسلامة جميع أفراد البعثات المشاركة منذ لحظة وصولهم إلى لحين عودتهم إلى بلادهم، لافتًا إلى أن اليابان استفادت من التجربة المصرية في تنظيم أولمبياد طوكيو 2020 الأخيرة، ما يدعو للفخر والاعتزاز بقدرات الدولة المصرية.

وأضاف الوزير، أن تأكيد 41 دولة على مشاركتها في البطولة يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر واللجنة المنظمة في قدرتها على الحفاظ على حياة وأرواح جميع المشاركين، وخروج الحدث بنجاح مأمول.