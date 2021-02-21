صبحي: قادرون على تنظيم كل البطولات

قال الدكتور أشرف صبح، وزير الشباب و الرياضة، إن مصر أصبحت إحدى الدول المعدودة في العالم القادرة على تنظيم كل البطولات والأحداث الرياضية الضخمة، في ظل ظروف كورونا بأمان ونجاح غير مسبوق، وذلك بعد نجاح مونديال اليد، في يناير الماضي، مضيفا في تصريحات صحفية، اليوم، أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية، والتي تنطلق في الفترة من 22 فبراير إلى 5 مارس المقبل، يأتي ضمن استضافة مصر لعدد كبير من البطولة في الفترة الأخيرة، سواء الماضية أو المقبلة.

وقال وزير الرياضة إن استضافة البطولة يعد اتجاها إيجابيا من نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي استضافتها مصر يناير الماضي، ونالت إشادات وانبهار مختلف دول العالم والوفود التي شاركت في المنافسات.

بطولات قادمة في الطريق

وأشار صبحي إلى أن مصر ستشهد الفترة المقبلة استضافة بطولات على مستوى الرماية والسلاح والدراجات بالإضافة إلى أكثر من بطولة، مضيفا أن الجميع يتكاتف لإنجاح البطولات، فوزارة الرياضة تنسق مع وزارة الصحة في الجانب الطبي للبطولة، وتطبيق طافة الإجراءات الاحترازية، والبروتوكول الطبي، لضمان سلامة الجميع.

وأكدت 32 دولة المشاركة في بطولة كأس العالم للرماية، وهي الأرجنتين وأرمينيا وكندا وتشيلي وكولمبيا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وأسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية والكويت وليبيا ولبنان ولوكسمبرج والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسوريا والإمارات وأوكرانيا ومصر.

وتستضيف ميادين الرماية بنادي الصيد الرياضي فرع 6 أكتوبر تدريبات لاعبي منتخب مصر، وعدد من لاعبي المنتخبات العربية والأجنبية؛ استعدادا لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية «خرطوش» التي تقام في مصر في الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة.

ويتنافس اللاعبون المشاركون بالبطولة في مسابقات الرماية خرطوش «الاسكيت والتراب»، من خلال مسابقات فردي، وفرق رجال، وفرق سيدات، ومختلط، ويشارك المنتخب المصري في البطولة بكل من «أحمد توحيد زاهر، عبدالعزيز محيلبة، أحمد قمر، مصطفى حنيش، إسلام أبو بكر، ماجي عشماوي، نوريهان فوزان، نادين أيمن، سحر طلعت مصطفى، مريم طارق» في مسابقة التراب.

أما على صعيد الإسكيت فينافس المنتخب المصري بالبطولة باللاعبين «عزمي محيلبة، مصطفى إسماعيل، سركيس مارتايان، إبراهيم محمد، كريم عصام، أميرة أبو شقة، زينب طارق، شهد أشرف، نغم أحمد عثمان»، ومن المحتمل أن يتم تسجيل عدد من اللاعبين آخرين المتواجدين في قائمة الانتظار.