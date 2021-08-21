مع التشغيل التجريبي لقانون تنظيم انتظار المركبات.. إزاي تشتغل سايس؟

مع بدء التشغيل التجريبي لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، رقم 150 لسنة 2020 المعروف إعلاميًا بـ قانون السايس، يتساءل البعض عن طريقة العمل كـ«سايس»، حيث حدد القانون خطوات وطرق العمل ومزاولة مهنة السايس حيث يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة في المحافظة التابع لها، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون مرفقًا بالطلب أوراق تشمل، صورة الرقم القومي، المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو شهادة محو أمية إذا كان من غير حملة المؤهلات، والموقف من الخدمة العسكرية، رخصة سارية للقيادة، صحيفة حالة جنائية، شهادة صحية من الطب الشرعي أو معامل وزارة الصحة للتأكّد من عدم تعاطي المخدرات.

تحديد ساحة الانتظار للسايس

وأوضح القانون، أنَّ اللجنة المختصة تتسلم طلب الترخيص ويحصل صاحب الشأن على رقم مسلسل، وإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة يتم إخطاره على عنوانه بتقديم الأوراق المطلوبة خلال 15 يومًا وإلا يتمّ حفظ الطلب، حيث تحدد له اللجنة ساحة الانتظار المحددة لممارسة العمل وفق الضوابط المقررة.

الإجراء المتبع مع كل من يمارس مهنة السايس

وفيما يتعلق بالإجراء المتبع مع كل من يمارس مهنة السايس دون الحصول على رخصة أو فى غير الأماكن المحددة، أشار القانون إلى أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما السايس الحاصل على ترخيص مطالب بحمل كارنيه مزاولة المهنة، وإبرازه للمواطنين، والالتزام بزي موحد والموقع المحدد له، وعدم تجاوز تعريفة ساعات الانتظار المقررة من قبل اللجنة المختصة وتحصيل رسوم الانتظار بإيصالات رسمية معتمدة من الحي أو المحافظة، ولها رقم مسلسل متضمن قيمة رسم الانتظار، أما تحصيل أي مبالغ دون إيصال يكون مخالفًا للقانون.

وطالبت محافظة القاهرة، بإحالة أي سايس مخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده وتنفيذ القانون والحد من أي تجاوزات في الشارع.