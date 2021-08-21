مع بدء التشغيل التجريبي.. إزاي تعرف إن السايس «معاه رخصة»؟

مع بدء التشغيل التجريبي لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 المعروف إعلاميًا بـ قانون السايس، يتساءل البعض عن كيفية معرفة أنَّ «السايس مرخص» ولا يعمل بشكل مخالف ، حيث أوضح القانون أنَّ رخصة مزاولة مهنة السايس تصدر لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة وفي حالة الرغبة في تجديد الرخصة يتقدم صاحب الشأن إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص ويتمّ سداد الرسوم المستحقة، وتسري بشأن التجديد نفس القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، ومن حق اللجنة المختصة وقف أو سحب الرخصة بشكل مؤقت أو دائم في حالة غياب شرط من شروط الحصول على رخصة سايس.

زي محدد وعلامة بارزة للسايس

وأشار القانون، إلى أنَّ على الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بالمحافظات الالتزام بوضع لافتات إرشادية فى أماكن الانتظار بصورة واضحة للجميع موضح بها القيمة المالية المحددة بشأن مقابل الانتظار لكل ساعة، مع منح المستفيد إيصال يفيد سداد مقابل الانتظار، كما يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع «السايس» بارتداء زي مخصص لهم وفق ما تقره اللجنة المختصة، علاوة على الالتزام بوضع علامة أو إشارة فى مكان بارز على الزي، مع الالتزام بتحديد زي بلون مختلف في كل منطقة لتعريف السايس.

رسوم رخصة السايس

ورسوم استخراج الرخصة للاشخاص التابعين للشركات أو الأفراد تختلف حسب المكان، ففى المدن والأحياء 1000 جنيه اذا كان عدد المركبات حتى 20 مركبة، وفي حالة زيادة عدد المركبات عن 21 مركبة يصل رسم الترخيص 2000 جنيه، وفي عواصم المحافظات والمدن الجديدة يصل رسم الترخيص لـ1500 جنيه في حالة تراوح المركبات من مركبة إلى 20 مركبة، وسداد 3 آلاف جنيه في حالة عدد المركبات من 21 مركبة فأكثر، أما الأماكن المتميزة رسمها 2000 جنيه من مركبة إلى 20 مركبة، و3 آلاف جنيه لو زاد عدد المركبات عن 21 فأكثر.