سميرة عبدالعزيز بعد أزمتها مع محمد رمضان: مفيش مانع أشتغل معاه (فيديو)

اعتادت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، طيلة مشوارها الفني الذي تجاوز الـ50 عامًا، أن تنأى بنفسها بعيدًا عن المشكلات مع زملائها داخل الوسط، ولكن مؤخرًا وجدت نفسها تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب أزمة مع الفنان محمد رمضان، والتي نشبت بسبب تصريحاتها بأنها رفضت تجسيد دور والدته في أحد الأعمال وقولها «مش هكون أم لبطلجي».

سميرة عبدالعزيز عن محمد رمضان: رفضت الدور ولم أرفض التمثيل معه

وتصاعدت الأزمة أكثر مع تصريحات الفنانة سميرة عبدالعزيز، بأنها تعرضت للإهانة من قِبل محمد رمضان بعد رفضها مشاركته في عمل فني، وبدورها قالت في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا رفضت الدور وهذا حقي، أنا ممثلة ومن حقي أقبل دور أو أرفضه، أنا رفضت الدور وليس لي علاقة بالشخص، هو أخد الكلام على نفسه وزعل هو حر لكن أنا لم أتعرض له ومجبتش سيرته في حاجة لكن اعتذرت فقط عن الدور».

سميرة عبدالعزيز عن مشاركتها التمثيل مع محمد رمضان: مفيش مانع لو فيه رسالة

واستطردت سميرة عبدالعزيز بقولها: «كل ممثل حر في الأدوار التي يقبلها والنماذج التي يقدمها والاعتذار عن أي عمل لا يعجبه واستخدمت هذا الحق، أنا مش معترضة على شخص محمد رمضان، ولكن اعترضت على الدور فقط وألا أكون أمًا لشخص بلطجي».

وعما إذا جاءها دور مناسب مع الفنان محمد رمضان، هل تقبل أم ترفض؟، قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها توافق طالما به رسالة.

وحصلت الفنانة سميرة عبدالعزيز، على لقب «أم العظماء» لتجسيدها دور الأم لعدد من الأئمة منهم الغمام أبي حنيفة، والإمام الترمذي، بخلاف الشيخ الشعراوي، وكوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وتأكيدها على اعتزازها دائمًا بهذا اللقب وبالفن الهادف الذي دائمًا ما يقدم رسالة للمجتمع.