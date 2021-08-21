الأرصاد: استمرار ارتفاع الرطوبة والحرارة حتى نهاية أغسطس (فيديو)

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ شهر أغسطس شهد ببدايته موجة ارتفاع شديدة جدا للحرارة، ووصلت الحرارة بها على القاهرة لـ43 درجة مئوية، ولكن مع النصف الثاني من أغسطس بدأت درجات الحرارة العودة تدريجيًا للمعل الطبيعي، وخلال هذا الأسبوع ستعود درجات الحرارة للمعدل الطبيعي لها بين الـ35 درجة و36 درجة مئوية، وسيكون الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظات الوجه البحري، ولكن محافظات السواحل الشمالية تترواح درجات الحرارة بها بين الـ31 و32 درجة، وستكون درجات الحرارة بها مائل للحرارة رطب.

وأضافت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» الذي يقدمه الإعلامي باسم طبانة، أنَّ نسب الرطوبة هي التي تشعرنا بدرجات الحرارة الأعلى، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أيضا يسبب الشعور بدرجات الحرارة الأعلى، مشيرة إلى أنَّ نسب الرطوبة خلال ساعات الليل المتأخرة، والصباح الباكر تكون أقل نظرًا لنشاط الرياح، مما يشعرنا بدرجات حرارة أقل.

مع بدايات الخريف تبدأ درجات الحرارة الصغرى تنخفض تدريجيا

ولفتت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنَّ الأسبوع الأخير من أغسطس وبدايات الخريف تبدأ درجات الحرارة الصغرى تنخفض تدريجيًا، مع نشاط الرياح التي تحسن الأجواء، موضحة أنَّ الحرارة المرتفعة مستمرة حتى نهاية أغسطس، وتستمر نسب الرطوبة المرتفعة مستمرة حتى نهاية الشهر، ولكن نسب الرطوبة على محافظات الصعيد تكون قليلة نسبيًا، مما يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أقل، وأيضًا نشاط للرياح النسبي يلطف الجو.

ارتفاع الأمواج على الشواطئ معتدل ومناسب للأنشطة الصيفية بالبحر المتوسط

وشرحت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حركة الملاحة على البحر المتوسط معتدلة والبحر المتوسط مؤهل لكل الأنشطة البحرية، وأيضا ارتفاع الأمواج على الشواطئ معتدل ومناسب للأنشطة الصيفية، أما عن البحر الأحمر فهو أمواجه مرتفعة.