أخبار الطقس اليوم.. حار رطب على القاهرة والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، عن توقعات أخبار الطقس اليوم السبت الموافق 21 أغسطس، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أخبار الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والساحل الشمالية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط لحركة الرياح على عدد من المناطق «جنوب سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري»، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 26

بلطيم 33 25

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 36 24

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 24

نخل 35 19

نويبع 39 28

طابا 37 25

كاترين 32 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 26

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 40 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

إدفو 42 27

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.