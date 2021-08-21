ربيع: مرور إيفرجيفن مجددا رسالة للعالم بأهمية قناة السويس.. «فيديو»

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن سفينة الحاويات العملاقة «إيفرجيفن» مرت من قناة السويس للمرة الـ22، والأولى بعد واقعة الجنوح، مشيرا إلى أن كل السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة يكون معها 2 قاطرة و2 مرشدين على درجة عالية من الكفاءة، ولكن «إيفرجيفن» كان لها وضع خاص بسبب حادث الجنوح فكان لها متابعة خاصة هذه المرة ولكن بنفس الإجراءات التي تتخذ مع السفن طبقا للحمولات، لافتا إلى أن السفينة عبرت أمس، مع قافلة الشمال بنجاح.

قاطرتان مع كل سفنية بحمولة أكثر من 160 ألف طن حتى المرور من القناة

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي على القناة الأولى المصرية، إن كل السفن ذات الحمولة أكثر من 160 ألف طن تصحبها قاطرتان حتى تعبر من القناة، وهو إجراء مع كل السفن وليس «إيفرجيفن» فقط، لأن غاطسها يكون كبيرا وطولها 400 متر، وحاويتها 12 ألف حاوية، موضحا أن مرور «إيفرجيفن» من قناة السويس مرة أخرى رسالة مهمة للعالم بأن قناة السويس مازالت المقصد الوحيد والآمن وأقصر طريق ملاحي بالعالم كله، ويؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها قناة السويس مع هذه السفينة أثناء الجنوح كانت إجراءات سليمة وقانونية، وأسفرت عن نجاة السفينة والبضائع بشكل كامل، وكل ذلك يدل على أن مصر كانت على الطريق الصحيح في المفاوضات وإنقاذ السفينة.

الهيئة تعمل حاليا في الجزء الجنوبي وهو الأصعب

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، عن أن الهيئة تعمل الآن في الجزء الجنوبي، وهو الجزء الأصعب كون قاعه صلبا وصخريا، وجار العمل في المنطقة من الكيلو 122 للكيلو 162 ترقيم القناة، وجار عمل قناة أخرى في البحيرات المرة من الكيلو 122 للكيلو 132 وسيجري عمل ازدواج، ومن الكيلو 132 للكيلو 162 جار عمل توسعة وتعميق، لتزويد عدد السفن الموجودة داخل القناة.