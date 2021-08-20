أسامة ربيع: مالك «إيفرجيفن» قال إن سفننا مش هتبطل تعدي من قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور سفينة إيفرجيفن مجددا بعد حادث جنوحها الماضي في القناة، يُعد شهادة ثقة لإدارة القناة بقدرة رجالها الذين أنقذوها خلال 6 أيام، وخرجت السفينة سليمة دون أي خسائر أو إصابات.

المفاوضات كانت عادلة وعالية المستوى

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة كانت عالية المستوى، ونجحت بشكل عادل، وحافظت على حقوق مصر دون أن تخسر أصدقاءها –يقصد السفينة-.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «إيفرجيفن مرت بالقناة 22 مرة، وإجراءاتنا حيال مرورها ثابتة، فنحن ندفع بـ2 لانش ومرشدَين ذوي كفاءة عالية مع السفن كبيرة الحمولة، وعموما فنحن سعداء بعودة السفينة، فقد شكرنا المالك وقال إنه يمتلك أسطولا كبيرا.. وقال إن سفننا مش هتبطل تعدي من قناة السويس».

ولفت، إلى أن السفينة مرت بالقناة في يوليو الماضي بعد انتهاء الأزمة، مشددًا على أن القناة هي أقصر وأكثر طريق ملاحي أمانا على مستوى العالم.

وأردف أن الهيئة استمرت في المفاوضات لمدة 11 يوما، وبعدها جرى الحجز التحفظي على السفينة، لأن بقاءها في القناة دون هذا الإجراء لم يكن قانونيا.

ودخلت السفينة «ايفرجيفن»، التابعة للخط الملاحي «إيفرجرين»، مجرى قناة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حتى تستكمل رحلتها إلى الصين، حيث وصلت في تمام التاسعة قرب مدينة القنطرة غربا، بعدما دخلت من مدخل القناة الشمالي في محافظة بورسعيد، واتجهت إلى المدخل الجنوبي في السويس.