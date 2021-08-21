«الأعلى للجامعات» يحدد مواعيد امتحانات المسابقة المركزية لطلاب الدبلومات الفنية

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، مواعيد امتحانات المسابقة المركزية والمُوحدة، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات» والمدارس الثانوية الفنية «نظام الخمس سنوات» والمعاهد الفنية «نظام السنتين بعد الثانوية» للقبول بكليات (الزراعة – الحقوق – الهندسة – التجارة)، للالتحاق بالعام الجامعي 2021/2022.

وعقد الاجتماع بحضور رؤساء الجامعات المختلفة حضوريا، وذلك في اجتماعه الدوري اليوم بجامعة الإسكندرية، حيث وافق على إنشاء عدد من الكليات الجديدة وإدخالها، ضمن أسطول الجامعات الحكومية المختلفة، وبدء العمل بكليات أخرى، كالتالي:

1- إنشاء كلية الفنون والتصميم بجامعة الفيوم.

2- إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد.

3- بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد.

4- بدء الدراسة بالمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان (دراسات عليا).

5- إنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج.

6- بدء برنامج البكالوريوس المهني في الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة، وبرنامج البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعلم الرقمي بنمط التعليم المدمج بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا.

الأعلى للجامعات يكشف مواعيد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2021

وأوضح «الأعلى للجامعات» أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية التجارية يؤدون امتحانات المسابقة الموحدة، خلال الفترة من 26-29 سبتمبر، وشهادة المعاهد الفنية التجارية خلال الفترة من 3-6 أكتوبر، وشهادة الثانوية الصناعية والمعاهد الفنية والصناعية والثانوية الزراعية خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، والمعاهد الفنية الزراعية خلال الفترة من 4-6 أكتوبر، والمعاهد الفنية التجارية «شعبة قانون» خلال الفترة من 3-5 أكتوبر.

ووافق المجلس على تعديل مُسمى برنامج الماجستير المهني في سلامة ومراقبة الأغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة، ليصبح برنامج الماجستير المهني في تكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة جامعة سوهاج (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة.