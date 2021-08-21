5 ملفات على طاولة «الأعلى للجامعات» اليوم.. أبرزها تنسيق الكليات 2021

يترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الوزارة، بالتنسيق مع رؤساء الجامعات الحكومية، خصوصا بعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو الذي تحدث الأخير فيه عن انخفاض الحد الأدنى لنسب القبول في الجامعات هذا العام، بنسب تصل لـ10%، بسبب انخفاض المجاميع عن الأعوام السابقة.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، إن هناك 5 ملفات هامة على طاولة «الأعلى للجامعات»، اليوم، أهمها تطورات تنسيق القبول في الجامعات 2021، وذلك بعد فتح الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال رغبات الطلاب في المرحلة الأولى لتنسيق القبول في الجامعات 2021، أمس؛ إذ يطمئن الوزير على انتظام تلقي الرغبات، كما يتابع تطورات عمل المعامل المنتشرة في الجامعات المختلفة لمساعدة الطلاب على التسجيل حال رغبتهم في الذهاب إليها.

المجلس الأعلى للجامعات يناقش 5 ملفات هامة اليوم

ومن المُقرر أن يُناقش اجتماع «الأعلى للجامعات»، أيضا، إمكانية تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية 2021، عن الحد الأدنى للقبول المُعلن من قبل، وذلك بعد نتيجة الثانوية العامة 2021، وكذلك إمكانية خفض الحد الأدنى للقبول في المعاهد العليا والمعاهد الحكومية والخاصة.

وأضافت المصادر، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيتابع خلال «الاجتماع»، تطورات قرارات اللجنة العليا للتنسيق، بشأن المراحل الأخرى له، وكذلك استعدادات الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021/ 2022.

اختتام اختبارات القدرات للقبول في بعض الكليات بعد غد الاثنين

ويتزامن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، مع الأيام الأخيرة لانعقاد اختبارات القدرات للقبول في بعض الجامعات 2021، والتي من المُقرر أن تختتم أعمالها بعد غدا الاثنين الموافق 23 أغسطس الجاري.