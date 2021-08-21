خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 خطوة بخطوة

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تظلمات الثانوية العامة 2021، بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث خلال الساعات الأخيرة حول خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

- في البداية؛ على الطالب الدخول أولًا على لينك تظلمات الثانوية العامة 2021 من هنــــــــا.

- وتتمثل الخطوة التالية في كتابة الرقم القومي والبريد الموحد وكلمة مرور البريد، ثط الضغط على كلمة «تسجيل دخول».

وتتمثل إجراءات طلب التظلم في الآتي:

1. على الطالب عدم دفع أي رسوم علمًا بأنّ تقديم طلب التظلم مجاني.

2. لا توجد قيود على عـدد المواد التي يتظلم منها الطالب.

3. مدة التظلم تستمر لمدة أسبوع تبدأ من اليوم السبت الموافق 21 أغسطس الحالي، وحتى يوم الخميـس الموافق 26 من الشهر ذاته.

4. يتم تحديد المادة أو المواد التي يتم التظلم منها.

5. لا يجوز للطالب أن يقوم بعملية التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد انتهاء عملية التسجيل.

6. على الطالب أن يُتابع موقع التظلمات بعد التسجيـل للإطلاع على نتيجة طلب التظلم.

قبول طلبات التظلم يستمر لمدة أسبوع

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنّ قبول طلبات التظلمات يستمر لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنّ فحص التظلمات يتضمن التحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها والتأكد من تصحيح كل الاسئلة، والتأكد أيضًا من الرصد الصحيح للدرجات والتأكد من مطابقة نموذج الإجابة للورقة الامتحانية، كما يعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.