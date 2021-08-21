اليوم.. «التعليم» تبدأ استقبال تظلمات الثانوية العامة 2021

في فرصة أخيرة لطلاب الثانوية العامة 2021، الذين يون أنهم يستحقون المزيد من الدرجات في مادة أو أكثر، تكشف وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، عن الرابط الإلكتروني الخاص بـ تظلمات الثانوية العامة 2021.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تظلمات الثانوية العامة 2021، لن تكون مثل الأخرى السابقة للثانوية العامة؛ إذ اختلف أمر التصحيح لأوراق إجابة الطلاب؛ فكان تدخل العنصر البشري خلالها في حده الأدنى.

وزير التعليم: طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 ستتم عبر إعادة فحص الأوراق

وأضاف وزير التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أن تظلمات الثانوية العامة ستجرى عبر طلبات «إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة»، موضحا أن تصحيح أوراق الإجابة كان إلكترونياً هذا العام، لكن طلب «الفحص» سيكون للتأكد من ورقة إجابة الطالب أنها تخصه، وأن رصد وتجميع الدرجات جرى بصورة سليمة، وذلك حرصا من الوزارة على أخذ كل طالب لحقه، مشيرا إلى أن نسبة الخطأ مع تطبيق النظام الإلكتروني في تصحيح الأوراق تأتي في أقل صورة ممكنة.

ولفت «شوقي»، إلى أن طلب إعادة فحص أوراق إجابة الثانوية العامة 2021، سيتم أيضا بصورة إلكترونية بعيدا عن نظام «التظلم التقليدي».

وزير التربية والتعليم: فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2021 لمدة أسبوع

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الرابط الخاص بتقديم طلبات «إعادة الفحص» سيتاح من جانب الوزارة، عصر اليوم السبت، على أن تستمر فترة تقديم الطلبات لمدة 7 أيام، على أن ترسل نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.

وشدد الوزير على أن طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة هذا العام ستتم بشكل مجاني بالكامل، للتيسير على الطلاب، لافتا إلى أن الطالب سيتسلم نتيجة فحص أوراق إجابته موضحا فيها الدرجات الخاصة إليها، ونسخة إلكترونية من الورقة.