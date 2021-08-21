لينك تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات تقديم طلب التظلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، لينك تظلمات الثانوية العامة 2021، والذي يمكن من خلاله التقديم مجانًا على إعادة فحص أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات تقديم التظلمات على النحو التالي:

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

- يمكن لطلاب الثانوية العامة تقديم طلبات التظلمات عبر الرابط من هنـــــــــا.

- بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي والبريد الموحد وكلمة مرور البريد، ثم الضغط على «تسجيل دخول».

ويراعى عند تقديم التظلمات الإجراءات الآتية:

1. عدم سداد أية رسوم ( التظلم مجاني).

2. لا توجد قيود على عــدد المواد المتظلم منها.

3. مدة التظلم أسبوع يبدأ من اليوم السبت 21 أغسطس الحالي، وحتى الخميـس 26 من الشهر ذاته.

4. يتــم تحديد (المادة أو المواد) المُتظلم منها.

5. لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد انتهاء عملية التسجيل.

6. على الطالب متابعة الموقع بعد التسجيـل للإطلاع على نتيجة طلب التظلم.

وأشارت الوزارة إلى أنّه يستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

ويتضمن الفحص التحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها والتأكد من تصحيح كل الاسئلة، فضلًا عن التأكد من الرصد الصحيح للدرجات والتأكد من مطابقة نموذج الإجابة للورقة الامتحانية، كما يعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًاعلى أن يكون مُوضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح، كما أن قبول طلبات إعادة الفحص مجانًا هذا العام دون دفع أي رسوم للتيسير على الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أنَّه سيتم إتاحة نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021 ونواتج للتعلم مع بداية العام الدراسي الجديد والذي من المقرر بدأه 9 أكتوبر 2021.