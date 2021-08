لو بتحب المسلسلات.. تفاصيل باقة WATCH iT من «المصرية للاتصالات»

في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من الأشخاص الذين يفضلون مشاهدة المسلسلات إلى باقات النت الشهرية ذات الميجات الكبيرة، حتى يتمكنوا من المشاهدة بلا حدود، دون التقيد بمشاهدة عدد محدد من المسلسلات، وتوفر المصرية للاتصالات باقة WATCH iT، ليتمكن المشاهد من مشاهدة أقوى الأفلام والأعمال الدرامية والبرامج التليفزيونية والأحداث الرياضية والموسيقى دون توقف.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية تفاصيل الاشتراك في باقة WATCH iT من المصرية للاتصالات، لمشاهدة المسلسلات والأفلام بلا حدود، وفق الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، كالتالي:

تفاصيل باقة WATCH iT في المصرية للاتصالات وأسعارها

- يستطيع عملاء المصرية للاتصالات الحصول على باقة WATCH iT وبشكل خاص عملاء WE Space.

- تمنح شركة المصرية للاتصالات عملاءها فرصة الاستمتاع باشتراك ربع سنوي يصل إلى 75 جنيها.

- تمنح شركة المصرية للاتصالات عملاءها فرصة الاستمتاع باشتراك شهري بـ 30 جنيها.

خطوات الاشتراك في باقة WATCH iT

- يمكن الاشتراك في باقة WATCH iT من المصرية للاتصالات من خلال الاتصال بخدمة العملاء.

- كما يمكن الاشتراك في باقة WATCH iT برقم الإنترنت الأرضي عن طريق we.watchit.com.

الشروط المطلوبة

- يجب أن يكون خط الإنترنت الأرضي الخاص بالعميل مفعل.

- يتم خصم الاشتراك في الخدمة سواء كان الشهري أو الربع سنوي من الرصيد أو إضافة قيمة الاشتراك لفاتورتك القادمة كل 30 أو 90 يوما طبقاً لباقة WatchiT المشترك عليها.

- يمكنك شحن رصيدك في باقة WATCH iT من خلال تطبيق المحمول My WE https://te.eg/App أو الموقع الإلكتروني my.te.eg.

- كما يمكن شحن رصيد الباقة أو عن طريق فوري ومصاري، أمان، سداد، ممكن، خدماتي وBee وجميع فروع WE .

- الأسعار غير شاملة الضرائب.