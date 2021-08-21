مركز «الملك سلمان» للإغاثة يقدم خدمات علاجية لـ17 ألفا من أبناء اليمن

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خدمات علاجية لـ16.897 فرداً من مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب، لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق. وجرى خلال الفترة من الأول من يناير 2020، حتى 15 مارس 2021، تقديم 36.252 خدمة توزعت على 1.670 خدمة للأطراف الصناعية، و333 خدمة للأطراف التقويمية، و2.144 خدمة لحالات قياس الأطراف، و2.792 خدمة لحالات التدريب على الأطراف، و2.187 خدمة في مجال التأهيل الفني (الصيانة)، و25.365 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي)، و1.761 خدمة في مجال التأهيل النفسي.

فيما قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته العلاجية لـ2.635 مستفيدا خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس الجاري، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجرى صرف الأدوية لـ1.268 شخصاً.

ويأتي هذا الدعم ضمن المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق بهدف تقديم خِدْمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، بالإضافة إلى رفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعيةز