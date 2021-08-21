وزير التعليم: 107 آلاف تظلم على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى استقبال 107 آلاف تظلم على نتيجة الثانوية العامة، وأن التظلمات جاءت على 553 ألف ورقة امتحانية، منذ الساعة الثالثة عصرا حتى الآن، موضحا ًأن باب التظلمات مفتوح لمدة أسبوع لتلقي التظلمات.

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مستعدة للرد على أي مشكلة خاصة بالنتائج من خلال موقع التظلم وليس السوشيال ميديا أو الإعلام أو الرسائل الخاصة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت رابط تظلمات الثانوية العامة 2021، موضحة أن التظلمات مفتوحة من اليوم السبت ولمدة أسبوع، مشددة على جميع الطلاب بضرورة اتباع التعليمات في هذا الشأن، لافتة إلى استقبال التظلمات حتى يوم الخميس المقبل.