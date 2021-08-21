كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، موضحاً أنه سيجري إعلان نتيجة التظلمات حتى 13 سبتمبر المقبل (يحدد الموعد لكل طالب وفقا لتقديم التظلم بحد أقصى 13 سبتمبر)، مؤكداً أن تقديم التظلمات لأول مرة يجرى إلكترونياً وليس ورقياً مثل الأعوام السابقة، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة تسجيل البيانات بطريقة صحيحة على رابط التظلمات الذي جرى إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم.

«شوقي»: تظلمات الثانوية العامة 2021 مجاناً

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أن موعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، يجري تحديده على رابط التظلمات ويمكن للطلاب الاطلاع عليه، موضحاً أن رابط التظلمات يكشف عن جميع التعليمات الخاصة بالتظلمات سواء طرق التسجيل أو اختيار المواد أو نتيجة.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأنه ستجري إتاحة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 على رابط التظلمات حتى يتسنى لجميع الطلاب معرفتها، مؤكداً أن التظلمات تجرى لأول مرة مجاناً دون تحصيل أي رسوم، لافتاً إلى أن التظلمات تستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري.

تعرف على خطوات تظلمات الثانوية العامة 2021

- الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021.

- كتابة الرقم القومي.

- إدخال البريد الموحد.

- إدخال كلمة مرور البريد.

- يظهر الاسم رباعيا.

- يظهر رقم جلوس الطالب.

- يظهر التخصص سواء علمي علوم أي علمي رياضة أو أدبي.

- تظهر اللغة الأجنبية الأولى التي درسها الطالب.

- تظهر اللغة الأجنبية الثانية التي اختارها الطالب في مرحلة الثانوية العامة.

- يختار الطالب المادة التي يرغب في التظلم فيها.

- الاستعلام عن حالة التظلم يكون من خلال نفس الرابط.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي التظلم على أكثر من مادة، مؤكداً أن فحص ورق الإجابة يجري يدوياً وليس إلكترونياً، وسيجري تسليم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة إجابته، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت كل التفاصيل المتعلقة بالتظلمات، مشدداً على ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة لمعرفة النتيجة.