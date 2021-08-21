أول حالة تُحقن بالمحافظة.. محافظ بني سويف يطمئن على «مصطفى» مريض الضمور العضلي

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اتصالاً هاتفياً قبل قليل، مع والد الطفل «مصطفى»، للاطمئنان على الحالة الصحية للطفل الذي يتلقى العلاج، بعد خضوعه للفحوصات اللازمة ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الضمور العضلي، التي يجري تنفيذها بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة ببني سويف، حيث صدر قرار اللجنة العلمية العليا بتلقي العلاج بمركز العلاج في مستشفى معهد ناصر، ويتم حقنه بالعلاج من قبل استشاريين في تخصصات المخ والأعصاب والأطفال والتغذية والعلاج الطبيعي، وذلك أسبوعياً على مدار 3 شهور.

محافظ بني سويف يعرب عن تمنياته بالشفاء للطفل

وأعرب المحافظ، خلال اتصاله بوالد الطفل، مساء اليوم السبت، عن تمنياته بالشفاء العاجل للطفل، مؤكداً له أن مكتبه وتليفونه الشخصي مفتوح له في أي وقت، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية لعلاج مرض الضمور العضلي من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المبادرة العامة «100 مليون صحة»، التي جسدت بشكل عملي اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين، والعمل المتواصل وخارج الصندوق، لتشمل وتمتد الرعاية الصحية لكل مكان وكافة فئات المجتمع المصري.

مدير تأمين بني سويف: الطفل مصطفى أول حالة يتم حقنها بالمحافظة

ومن جانبه، أكد مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، الدكتور محمد يحيى، أن الطفل «مصطفى محمود»، البالغ من العمر 20 شهراً، هو أول حالة يتم حقنها بعلاج الضمور العضلي من بني سويف، مشيراً إلى أنه من قرية «أهوة»، التابعة لمركز بني سويف، واضاف أنه تجرى متابعة الحالة بشكل مستمر، من خلال التواصل مع مركز العلاج بمستشفى معهد ناصر، وكذلك التواصل مع والد الطفل، الذي أفاد باستقرار الحالة.

وأشار مدير الفرع إلى انعقاد اللجنة المنوطة بأعمال مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرض ضمور العضلات، وذلك بتواجد كل من الدكتورة منى علي، والدكتور محمد عادل، والدكتور أحمد هاشم.

مدير عيادات تأمين بني سويف: 186 حالة ترددت على العيادات

وفي السياق، أشارت الدكتورة هبة محمد حسن، مدير العيادات ومدير تأمين الطلاب، إلى أن عدد المترددين بلغ 186 متردداً، منهم 94 حالة تم تشخيصها كمرضى ضمور العضلات، والباقي مرضى ضمور المخ، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص الرقم 01220652059 لحجز عيادة ضمور العضلات بعيادة السلام يومياً، من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، عدا يوم الجمعة، تسهيلاً على المرضى.

وأكدت أنه يتم استقبال الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والجينية والبيولوجيا الجزئية، ضمن إجراءات تشخيص وتقييم الحالة، وبعد استكمال الفحوصات والإجراءات يتم تحويلهم، بعد تشخيصهم واكتمال ملفاتهم الطبية، إلى اللجنة العلمية العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم اللجنة أعضاءً من وزارة الصحة والسكان، ومن الجامعات المصرية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة، لتقييم تلك الحالات، تمهيداً لخضوعها لتلقي العلاج.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة، تتضمن صورة شهادة ميلاد الطفل، وجميع التحاليل والفحوصات التي خضع لها، وخصوصاً رسم عصب، ورسم عضل، في حالة تواجدهم، وتم تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة بالضمور العضلي من الأطفال.