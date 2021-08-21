الاحتلال الاسرائيلي يعتدي بالرصاص على مسيرة شرق غزة وإصابة 23 فلسطينيا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 23 مواطنا بجروح مختلفة، بينهم اثنان فى حالة حرجة، كما أصيب العشرات بالاختناق، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلى الرصاص على منظمي مسيرة سلمية شرق مدينة غزة في فلسطين مساء اليوم السبت.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية شرق قطاع غزة، نيران الأسلحة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات الشباب الفلسطينيين في مسيرة سلمية قرب السياج الفاصل شرق غزة، ما أدى إلى إصابة 23 مواطنًا على الأقل بالرصاص والأعيرة المغلفة بالمطاط، كما أصيب العشرات بحالات اختناق.

إصابات واعتقالات إثر اعتداء الاحتلال على وافدين للصلاة في الأقصى

في السياق ذاته، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين القادمين لأداء صلاة الظهر بالمسجد الأقصى، وأصيب فلسطينان، وجرى اعتقال آخرين خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب الأسباط في المسجد، وسط تشديدات على أبواب المسجد الاقصى المبارك منذ ساعات الصباح بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس المحتلة، وذلك فى بيان صحفي اليوم.

الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بحماية الأماكن والمقدسة في القدس المحتلة

وأوضحت أن المسجد الأقصى وجميع الأماكن المقدسة في القدس المحتلة ما زالت مستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، منوهةً إلى أن الاقتحامات مستمرة بشكل يومي.

وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بقرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة، التي تطالب بعدم المساس بالمسجد الأقصى والمقدسات الدينيية عرض الحائط، مشددة على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.