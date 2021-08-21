أوبريت «الليلة كبيرة» على مسرح ساحة الهناجر.. الاثنين المقبل

يستقبل مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، في الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل 23 أغسطس الجاري، أولى حفلات مسرح العرائس بأوبريت «الليلة الكبيرة»، كما يواصل السيرك القومي حفلاته على نفس المسرح، ضمن برنامج «صيف الإنتاج الثقافي» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وتستمر الحفلات حتى الأول من سبتمبر المقبل.

ويشارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت «الليلة الكبيرة» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر وإخراج صلاح السقا.

ويواصل السيرك القومي، بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم مجموعة من الفقرات الفنية منها «الساحر، المهرج، الجونجلير، الدودة الشقية، التنشين بالخناجر»، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومي.

وتختتم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حفلاتها غدا الأحد، وتقدم اليوم وغدا في الثامنة مساء، مجموعة من أشهر الأغاني الدينية التي تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر، إلى جانب فقرات الإنشاد الديني، تحت إشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة.

ويقام برنامج «صيف الإنتاج الثقافي» في الفترة من 22 يوليو الماضي، حتى 16 سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، بسعر تذكرة 30 جنيهًا، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصًا على الجمهور والعاملين بالقطاع.