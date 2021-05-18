من هو والد الفنان أحمد السقا؟.. صاحب «الليلة الكبيرة»

أزمة اندلعت مؤخرا بين الفنانين مها أحمد وأحمد السقا وأمير كرارة، بعدما وجهت مها أحمد عدة اتهامات لـ السقا وكرارة بأن زميليها تخليا عنها بعدما طلبت منهما العمل معهما، فكان الرد من أسرة السقا من خلال شقيقته ووالدته، وآثر «السقا» الصمت في البداية، وبرزت خلال هذه الأزمة إشادات بموقف «السقا» ووصفه بـ«متربي»، واستدعى متضامنون مع السقا اسم والده المخرج الراحل صلاح السقا فمن هو والد أحمد السقا؟

- والد الفنان أحمد السقا هو المخرج المسرحي صلاح السقا (1932 - 2010)، وهو رائد فن تحريك العرائس.

- تخرج في كلية الحقوق لكنه لم يعمل بالمحاماة إلا فترة قصيرة.

-سافر إلى رومانيا وحصل على دبلوم الإخراج المسرحي وتخصص فن العرائس.

- ثم حصل على ماجستير من معهد السينما قسم إخراج بمصر عام 1969.

- في الستينيات قدم أهم العروض المسرحية على الإطلاق وهو عرض «الليلة الكبيرة» كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الشيخ سيد مكاوي.

- ساهم في إنشاء مسارح العرائس ببعض الدول العربية الأخرى مثل سوريا، العراق والكويت، وتونس.

-أسهم في إنشاء مسرح العرائس وتولى إدارته في 1960

-تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح من الفترة حتى 1988 حتى 1990.

- تولى رئاسة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بجانب إشرافه على مسرح العرائس حتى عام 1992.

-حصل على العديد من الجوائز من مصر والدول العربية والأجنبية منها الجائزة الأولى ببرلين، في 1973، كما نال شهادة تقدير من الولايات المتحدة الأمريكية في 1980، ونال الدرع المميز من مهرجان جرش الأردن 1985، كما كرمه المهرجان القومى للمسرح في العام ذاته، وغير ذلك من الجوائز.