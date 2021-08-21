تفاصيل المرحلة الثانية من مسرح «المواجهة والتجوال».. عروض في 200 قرية

تعلن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الليلة، تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من مسرح «المواجهة والتجوال»، والذي يتضمن 15 عرضًا مسرحيًا يجوب المحافظات ويقدم العروض في 200 قرية، في الفترة من أغسطس 2021 إلى يناير 2022.

وذكر المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال لـ«الوطن»، أن وزيرة الثقافة ستدشن المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تشارك جميع فرق بيت المسرح في المبادرة، هذا إلى جانب المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «الشرقاوي»، أن أنشطة المرحلة الثانية من المبادرة ثلاثة أضعاف المرحلة الأولى، حيث تهدف لتقديم نحو 400 ليلة عرض، منها 200 ليلة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تستهدف 200 قرية في 19 محافظة، أي أنها تعمل على تغطية أغلب المحافظات، وذلك اعتبارًا من أغسطس الجاري حتى منتصف شهر يناير المقبل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى حققت 160 ليلة عرض، غطت 50 قرية ووصلت إلى حلايب وشلاتين، وكان التركيز فيها على محافظات الصعيد مثل الأقصر وقنا والفيوم، مشيرًا إلى ليالي العرض شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور في هذه المناطق، وكان متوسط عدد المتفرجين يترواح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف متفرج في كل ليلة عرض في قرى الأقاليم، حيث كان يتم تقديم المسرح لأول مرة ببعض هذه الأماكن.

وأكد «الشرقاوي»، أهمية تعاون وتكامل أجهزة الدولة مع قطاعات الثقافة يعتبر أحد عوامل إنجاح المبادرة، ومنها وزارات الداخلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

15 عرضا مسرحيا في المحافظات بدءً من الشهر الجاري

وعن العروض المقرر تقديمها، قال «الشرقاوي»، إنها تشمل عروض عرائس والمسرح القومي للطفل، أو عروض نجوم مثل مسرحية «المتفائل»، أو عن المرأة مثل «جنة هنا»، أو صوفية مثل «طقوس العودة»، أو شبابية مثل «أولاد البلد»، و«ريسايكل»، أو وطنية مثل «أمر تكليف»، وغيرها.

وستقدم العروض كانت على مسرح قصور الثقافة أو في في ساحات الشوارع وأفنية المدارس وأجران الحقول.

وتتبع القرى المستهدفة 19 محافظة مصرية هي البحيرة، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والفيوم ، وبني سويف، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وسوهاج، والمنيا، وأسوان، والأقصر، وقنا، وأسيوط، والوادي الجديد.