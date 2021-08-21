الخطيب: جيوب الإرهاب في القرى تواجه «حياة كريمة».. التنمية عدوهم الأول

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن خبرة الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب قديمة وليست جديدة، فهي موجودة منذ اندلاع ثورة 23 يوليو، لكنها كانت تقوم على محور وحيد فقط وهو المحور الأمني، فمحاربة الإرهاب منذ ثورة 23 يوليو وحتى 2013 لم يكن من بينها المحور التشريعي، حتى أن المواجهات الفكرية والثقافية التي كانت موجودة وقتها لم تكن أبدًا ترتقي للوعي الفكري والثقافي الموجود في استراتيجية دولة 30 يونيو.

محور التنمية لم يكن موجودا في مكافحة الإرهاب قبل تولي السيسي

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، مع الإعلامي همام مجاهد، أن محور التنمية لم يكن موجودًا في مكافحة الإرهاب قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمصر الآن أمام استراتيجية عميقة وكبيرة تؤتي أكلها الآن، موضحًا أن جيوب الإرهاب في القرى والنجوع تجابه مشروع «حياة كريمة» مجابهة حقيقية، فالإرهاب ينمو ويوجد في الريف والقرى ولا يرغب في أي تنمية.

مشروع حياة كريمة والمشروعات التنموية تقتل الإرهاب في مضجعه

وأردف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن مشروع «حياة كريمة» والمشروعات التنموية تقتل الإرهاب في مضجعه، فالجماعات الإرهابية تنمو وتتغذى على الإساءة للدولة والحكومة بشكل عام، كما أن مصر أمام استراتيجية حقيقية واضحة لمجابهة الإرهاب، فبعض المؤسسات الفكرية والثقافية ليست على المستوى الأمثل في مكافحة ومجابهة الارهاب كما هو مطلوب في الاستراتيجية التي وضعها الرئيس السيسي، وفي المقابل هناك مؤسسات تعمل بشكل جيد في تلك المواجهة.

الدولة تُنشئ متاحف جديدة ودور نشر لمجابهة الإرهاب

وأكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن الدولة تُنشئ متاحف جديدة، كما أن دور الثقافة المصرية منتشرة في كل مكان، وهذا الأمر يُعد مكافحة مباشرة للإرهاب، مؤكدًا أن الثقافة والوعي عدو الارهاب، كما أن الدولة لديها استراتيجية كبيرة في هذا الأمر، وهناك مدن ثقافية وفنية بالكامل يتم العمل الآن على إنشائها، كما أنها من ضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب.