السيسي: المرأة المصرية ساندت الدولة في الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا ينسى إطلاقًا دور المرأة المصرية في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونزول المواطنين في 2013 عندما طلب منهم إعطاء تفويضًا لمواجهة الإرهاب وأي عنف محتمل، لأن هذا التفويض كان في شهر رمضان :«كانت المرأة المصرية حاضرة وأنا مش هنسى ده، وده ميزعلش حد، المرأة كانت في البيت وفي كل حتة سند للدولة بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ده ينجح وأنا اللي طلبت كدة».

وأضاف «السيسي»، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر، اليوم: «وزي ما حصل في 2013 لما قولنا للناس تنزل عشان تدينا تفويض للإرهاب والعنف المحتمل كان في رمضان، واللي جمعت الناس ونزلتهم هي برضو المرأة المصرية، ونزلوا أعطوا للعالم إشارة ورسالة إن الشعب المصري كله مع التغيير اللي حصل، وهم سبب ده».