متحدث «التعليم العالي» للطلاب: «اهدوا شوية فيه أماكن بالجامعات»

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن ظهور وزير التعليم العالي، مع وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي الأخير الذي تم خلاله إعلان نتيجه الثانوية العامة، كان لإيصال فكرة أساسية لكل أولياء الأمور والطلاب، بوجود أماكن بالجامعات، بالإحصائيات والأرقام، «الفكرة الأساسية إن الناس تهدى شوية، ولدينا أماكن بالجامعات».

عبد الغفار: هناك منحنى بالدرجات دفع الوزارة لتقليل التنسيق

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، على الفضائية المصرية الأولي، اليوم الجمعة، أن المرحلة الأولى من تنسيق الكليات للعام الماضي لطلاب علمي علوم كانت تنتهي بـ97.6%، ولكن هذا المنحنى من النتائج دفع الوزارة لتقليل تنسيق المرحلة الأولى بشعبة علمي علوم إلى 88.4%، وهو ذات الانخفاض في علمي رياضة، كما وصلت المرحلة الأولى للأدبي لـ65%.

عبد الغفار: «لازم الطالب يختار التخصص اللي هيكمل فيه حياته»

وأوضح أنه يجب على الطلاب عدم المقارنة بما حدث العام الماضي في التنسيق لهذا العام، «الطالب هيبدأ تنسيقه ومهم يتشاور مع أسرته، والمجموع مش هو اللي بيختار، ولكن لازم يختار التخصص اللي هيكمل فيه حياته».

عبد الغفار: ما يحكم مسألة التنسيق مؤشر مجاميع الطلاب

وأكد أن انخفاض الحد الأدني للجامعات الحكومية، سيؤثر بالضرورة على انخفاض الحد الأدني للجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، حيث إن ما يحكم المسألة هو مؤشرات مجاميع الطلاب.

وتابع: «تنسيق الجامعات الخاصة سيكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة، وهو النظام الذي يُتبع لأول مرة في تنسيق الجامعات الخاصة ضمانا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدل بين الطلاب».