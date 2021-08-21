أول يوم تنسيق بجامعتي القاهرة وعين شمس.. إقبال ضعيف وإجراءات وقائية مشددة

شهدت معامل جامعة القاهرة وعين شمس، إقبالاً ضعيفاً قبل طلاب الثانوية العامة في أول أيام تنسيق المرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي الجديد، والتي تستمر لمدة أسبوع، بحسب ما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أنه تم إعلان الحد الأدنى للتنسيق للشعبتين العلمية والأدبية.

قال الدكتور السيد خاطر، عميد كلية البحوث والدراسات الإحصائية بجامعة القاهرة، إن الإقبال على تنسيق المرحلة الأولى، في اليوم الأول ضعيف جدًا، موضحاً أن عدد الطلاب الذين سجَّلوا رغباتهم حتى الآن 22 طالباً، لافتاً إلى أنه تم تزويد جميع أجهزة الحاسب الآلي بالإنترنت حتى يتمكن الطلاب من الدخول إلى موقع التسجيل الإلكتروني وكتابة الرغبات.

وأضاف خاطر، لـ«للوطن»، أن تأخر تسليم الطلاب الشهادات الثانوية العامة وعدم توافرها بالمدارس حتى الآن وراء قلة الأعداد في اليوم الأول من التنسيق، موضحاً أن تسجيل الرغبات لا يتم بدون شهادة الثانوية العامة.

وأوضح عميد كلية البحوث والدراسات الإحصائية، أنه تم توفير 100 جهاز حاسب آلي في 3 معامل إلكترونية لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم، بالإضافة إلى تخصيص أماكن انتظار للطلاب، لافتاً إلى أنه يتم تعقيم المعامل بصورة دورية طوال اليوم، وتوفير فريق عمل كامل من أجل مساعدة الطلاب وإرشادهم للدخول لموقع التنسيق وكتابة الرغبات مع مراعاة الشروط الخاصة بالتنسيق المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

«هندسة القاهرة»: تعقيم معامل التنسيق ثلاث مرات يوميًا

وفي سياق متصل، وصف الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية هندسة جامعة القاهرة، الإقبال في اليوم الأول من عملية التنسيق لطلاب المرحلة الأولى 2021 من الثانوية العامة بالـ«ضعيف»، حتى الآن، موضحًا أن المرحلة الأولى دائمًا تشهد إقبالا ضعيفا من جانب الطلاب إلى معامل التنسيق بالجامعات.

وأضاف «عبدالفتاح» لـ«الوطن»، أن الكلية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مؤكداً أنه يتم تعقيم المعمل ثلات مرات يوميًا، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب الوافدين للكلية.

«زراعة عين شمس» توزع كمامات مجاناً على الطلاب في أول يوم تنسيق

ومن جانب آخر، قال الدكتور أحمد مصطفى، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن إقبال الطلاب في اليوم الأول لتنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة متوسط، موضحًا أن أولياء الأمورأصبح لديهم وعي بعملية التنسيق وكيفية التسجيل على موقع الوزارة بفضل التطوير التكنولوجي منذ المرحلة الثانوية.

وذكر أحمد مصطفى أن الكلية وفرت فريقا كاملا لعملية التنسيق ومساعدة الطلاب في التسجيل وحل أي مشكلة في السيستم الخاص بالأجهزة الحاسوبية في المعمل، مشيرًا إلى أن الكلية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة ضد كورونا، مؤكداً أنه تم توزيع كمامات مجاناً على الطلاب.