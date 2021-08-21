التعليم العالي: 5000 طالب سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن 5000 طالب وطالبية مسجيلن بتنسيق المرحلة الأولى 2021 سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021، وذلك من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والتجسيل، موضحة أن التسجيل لرغبات المرحلة الأولى مستمر وحتى يوم الأربعاء المقبل على أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري 2021، على أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2021 بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى خلال 72 ساعة.

التعليم العالي: موقع التنسيق يعمل 24 ساعة لاستقبال تسجيل رغبات 2021

وعن انخفاض نسب الإقبال من قبل طلاب شريحة تنسيق المرحلة الأولى 2021 على معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات أو ضعف نسب الدخول إلى الموقع لتسجيل الرغبات، أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الكثير من طلاب الثانوية العامة لتم يقوما باستلام شهادات الثانوية العامة 2021 من مدارس الثانوية العامة التابعين لها، مؤكدا أن للطالب الحق في تسجيل الرغبات طوال فترة اليوم الواحد ولمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، موضحا أن موقع التنسيق يعمل دون انقطاع أو وجود أي مشاكل بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه جرى تجهيز أكثر من سيرفر لموقع التنسيق الإلكتروني في حال سقوط الشبكة أو السيستم.

التعليم العالي: تجهيز أكثر من سيرفير لموقع التنسيق الإلكتروني

وأضافت المصادر أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر حاليا في استقبال رغبات طلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات 2021، لافتا إلى أن التجسيل الخاص باختبارات القدرات 2021 متاح حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لتسجيل الرغبات وأداء الاختبارات الالتحاق بالكليات التي يرغب الطالب الالتحاق بها وشرط الالتحاق هو اجتياز اختبارات القبول.

وأكدت المصادر على أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق تباع لحظيا مع الجامعات المختلفة استعادادتها لتنسيق القبول بالجامعات 2021 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، فضلا عن التشديد على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة.